قاضي تونسي يبقي الغنوشي في حالة اطلاق سراح

ابقى قاضي تحقيق تونسي رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي مطلق السراح ولم يأمر باعتقاله وأجل النظر في قضية تسفير الجهاديين الى بؤر التوتر الى 28 نوفمبر تشرين الثاني

ومثل الغنوشي وهو رئيس البرلمان المنحل أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في القضية التي يجري فيها التحقيق أيضا مع رئيس الوزراء السابق والقيادي بالنهضة علي العريض الذي بقي في احتفاظ النيابة العامة