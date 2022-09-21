قاضي تونسي يبقي الغنوشي في حالة اطلاق سراح

ابقى قاضي تحقيق تونسي رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي مطلق السراح ولم يأمر باعتقاله وأجل النظر في قضية تسفير الجهاديين الى بؤر التوتر الى 28 نوفمبر تشرين الثاني
ومثل الغنوشي وهو رئيس البرلمان المنحل أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في القضية التي يجري فيها التحقيق أيضا مع رئيس الوزراء السابق والقيادي بالنهضة علي العريض الذي بقي في احتفاظ النيابة العامة
وقال دفاع الغنوشي ان التحقيق معه تركز على تصريحات سابقة ادلى بها زعيم حركة النهضة
وعرفت قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إثر شكوى من النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء اتهمت زعيم النهضة بزج التونسيين الى مناطق الصراع باسم الجهاد
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