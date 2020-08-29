قاض أمريكي يلمح بإمكانية تسليم أمريكيين اثنين لليابان متهمين في قضية غصن

ألمح قاض أمريكي في بوسطن اليوم الجمعة، بأنه قد يأذن بتسليم اثنين من الأمريكيين لمواجهة اتهامات جنائية في اليابان لدورهما المزعوم في مساعدة كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي على الهروب من الملاحقة القضائية بتهمة سوء السلوك فيما يتعلق بالنواحي المالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعرب القاضي الأمريكي دونالد كابيل عن شكوكه في جلسة استماع اليوم الجمعة، حول قدرة المحاكم الأمريكية على تفسير القانون الياباني. وقال إن رفض طلب المدعين العامين في طوكيو بعودة مايكل تايلور وابنه بيتر يمكن أن يحول دون :” بلورة القضية حقا وأن يجري النظر فيها من قبل الخبراء”.

وتم القبض على تايلور وهو عضو سابق في وحدة، القبعات الخضراء، إحدى وحدات القوات الخاصة من النخبة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر في أيار/مايو الماضي بناء على طلب من اليابان، التي اتهمتهما بخرق القانون عن طريق رسم خطة الهروب الدرامية لغصن من طوكيو إلى لبنان في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وفي جلسة الاستماع، دفع محامو الدفاع بأن أفعال الرجلين المزعومة ليست جرائم بموجب قانون العقوبات الياباني. ولكن القاضي الأمريكي قال إن محكمة طوكيو قد تكون المكان الأكثر ملاءمة لحل هذا النزاع القانوني. (د ب أ)