قاعدة اميركية في السعودية لمواجهة المسيرات

اعلنت تقارير اعلامية نقلا عن مسؤولين اميركيين ان الولايات المتحدة تخطط لفتح منشأة في السعودية لاختبار تقنيات لمكافحة تهديد المسيرات في ظل تهديات من مليشيات الحوثي اليمنية بالاضافة الى الخطر من ايران

وقال المسؤولون ان المنشأة الجديدة بالسعودية ستقوم بتطوير واختبار قدرات متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي

وكانت الولايات المتحدة في نهاية عهد الرئيس دونالد ترامب قد اعلنت عن تخفيض عدد قواتها في السعودية في اوج التهديد الحوثي للبلاد ، والتي اسفرت عن عشرات الغارات التي اصابت منشآت نفطية عالمية بالاضافة الى مطارات دولية ، الا ان ترامب عاد ليؤكد ان الخبراء ما زالو في السعودية لدعمها ضد الحوثيين وايران

ويرجح مراقبون ان تكون الخطوة الاميركية لاسترضاء السعودية قبيل الاعلان عن توقيع الاتفاق النووي مع ايران ، حيث تشير المعلومات الى اعتراض السعودية على نص الاتفاق السابق الموقع عام 2015 وتطالب بتضمينة بنود عن القوة الصاروخية الايرانية