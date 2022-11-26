قاعدة لإصلاحها في بولندا.. تعطل ثلث المدافع التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بتضرر ثلث قطع المدفعية التي وصلت لاوكرانيا، من قبل الغرب، جراء الأعمال القتالية، مؤكدة اهتمام الولايات المتحدة الوثيق بحالة الأسلحة التي يتم توريدها إلى "كييف".

وقالت مصادر، إن الولايات المتحدة نظمت قاعدة لإصلاح قطع المدفعية التي تم توريدها لاوكرانيا في بولندا، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت المصادر، على الرغم من عمليات الإصلاح لقطع المدفعية في بولندا، إلا أن أوكرانيا ترغب بأن يتم توطين قواعد الإصلاح بالقرب من ساحة المعركة.

وبينت الصحيفة، أن تجهيز قاعدة الإصلاح في بولندا، تم قبل بضعة أشهر، لافتة إلى أن الجمهورية لم تبلغ سابقا عن موقع قاعدة الإصلاح.

من جهة أخرى، دمرت طائرات "لانسيت" المسيرة، التي يستخدمها جنود فرقة الهجوم الجوي 76 الروسية، مدافع هاوتزر ومحطة اتصالات "ستارلينك" للقوات الأوكرانية، في اتجاه خيرسون.

وأشارت مصادر، إلى أن محطة الإنترنت الفضائية "Starlink"، تلعب دورا مهما في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، وأنها تعتبر الهدف الأول لمسيرات "لانسيت"، التي يتم استخدامها بنشاط في العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا.