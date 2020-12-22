قانون الميزانية يطيح بالكنيست وحكومة نتنياهو

اجل الكنيست الإسرائيلي موعد قانون الموازنة العامة، ورفض بكامل هيئته مشروع القانون، بأغلبية 49 نائبا معارضا له، مقابل 47 نائبا مؤيدا له.

ويقضي مشروع القانون بتأجيل الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية العامة الذي ينتهي منتصف الليلة القادمة.

وكان الائتلاف الحكومي قد تقدم بمشروع القانون لتفادي تفكيك الكنيست، وبالتالي تفكيك الحكومة والتوجه الى انتخابات عامة، حيث أن القانون في إسرائيل ينص على ذلك في حال لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة في المهلة المحددة في القانون، والتي تنتهي اليوم

وبعد رفض رفض مشروع القانون، سيعتبر الكنيست محلولا في منتصف الليلة القادمة، حيث أن عدم الالتزام بالموعد الأخير للمصادقة على الميزانية العامة، يعني تفكيك البرلمان، وبالتالي الحكومة المنبثقة عنه، والتوجه الى انتخابات عامة جديدة.

ووفقا للقانون، كان الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة ينتهي بتاريخ الـ25 من أغسطس 2020، لكن الكنيست أدرج تعديلا على القانون، وتم تأجيل الموعد النهائي لغاية الـ23 من ديسمبر الجاري، الذي يصادف الليلة.

جدير بالذكر أنه في هذه الحالة ستتحول الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية، تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب أن تجرى بعد 90 يوما من الآن، حسب القانون مما يعني بتاريخ 23 مارس 2021.