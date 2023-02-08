بالفيديو.. جيل بايدن تطبع قبلة حارة على شفتي زوج كاميلا هاريس

طبعت جيل بايدن زوجة الرئيس الاميركي قبلة حارة على شفتي زوج دوغ إيمهوف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس فيما كان الرئيس جو بايدن يستعد لالقاء خطاب حال الاتحاد في الكونغرس، في مشهد وثقته الكاميرات واثار جدلا واسعا.

وفي ما تظهره التسجيلات المصورة، فقد توجهت جيل الى دوغ الذي كان ضمن الحاضرين في قاعة الكونغرس، وصافحته ثم دنت منه وطبعت على شفتيه قبلة حارة.

وكان واضحا ان انصار الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس بايدن سعوا الى التشكيك في ما حصل، عبر قولهم ان القبلة كانت على طرفي الشفتين وليس عليهما مباشرة.

لكن المعارضين الجمهوريين المتربصين سخروا من هذه المقولة مؤكدين ان الصور وما راته عيونهم لا مجال فيه للشك، حيث ان القبلة كان شفتين على الشفتين.

وقد وقفت صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة في صف تفسير الجمهوريين، مؤكدة بدورها في مقال ان القبلة ودون نقاش كانت على الشفتين، واطلقت عليها ساخرة تسمية "قبلة الاتحاد".

¿Jill Biden besó al esposo de Kamala en los LABIOS?

————

Que bueno que a @bennyjohnson no le parece ‘normal’, … ya que he leído por ahí que eso ya se está ‘normalizando’.



pic.twitter.com/SIkgAuHuL9 — Milva Gauto (@MilvaGauto) February 8, 2023

كما فعلت قناة "فوكس نيوز" المحافظة الشئ نفسه وعلقت على مقطع مصور نشرته للقبلة قائلة "جيل بايدن ودوغلاس إيمهوف يتبادلان قبلة على الشفتين".

اما كيليان كونواي المستشارة الشرسة السابقة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب السابقة، فقد وجدتها فرصة سانحة للانقضاض على عائلة بايدن، حيث نشرت الصورة وكتبت على تويتر "يبدو أن كوفيد انتهى حقاً".

ويوصف إيمهوف الذي يعمل في حقل المحاماة ويتخصص في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه، بانه اول فرد يهودي في أسرة رئيس أو نائب رئيس الولايات المتّحدة.