قبيل مسيرات متوقعة.. ملك الأردن يأمر بوقف رفع أسعار الوقود

آلاف الأردنيين خرجوا في مسيرات مساء أمس احتجاجا على قرارات الحكومة الاقتصادية

على وقع احتجاجات شعبية عمت العاصمة الأردنية عمان والعديد من المحافظات أوعز العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين لرئيس الحكومة هاني الملقي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران/يونيو.



وجاء في الكتاب الموجه من الملك للملقي "نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بمعدل غير مسبوق منذ 2014 يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات".



يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تعقد اجتماعا شهريا لتحديد أسعار الوقود في البلاد اعتمادا على أسعار النفط العالمية وبدأت عملها منذ عام 2011 بعد قرار برفع الدعم الحكومي عن المستقات النفطية وتحميل المواطنين قيمة الدعم المدفوع.



يذكر أن كتاب الملك جاء استباقا لفعاليات احتجاجية حاشدة دعت لها فعاليات شعبية وحزبية بعد صلاة الجمعة اليوم وسط العاصمة عمان للمطالبة بإسقاط رئيس الحكومة بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يقول الأردنيون إنه يفقر جيوبهم.



وكان آلاف الأردنيين خرجوا في مسيرات ووقفات احتجاجية مساء أمس في العاصمة عمان وعدد من المحافظات رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات ومشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يضيف يشمل شرائح كبيرة من المواطنين بمظلة الضريبة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.