المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

قبيل مسيرات متوقعة.. ملك الأردن يأمر بوقف رفع أسعار الوقود

قبيل مسيرات متوقعة.. ملك الأردن يأمر بوقف رفع أسعار الوقود
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 