قتلت زوجها بمساعدة عشيقها ومارسا الجنس بجانب الجثة

حكمت محكمة مصرية، بإعدام زوجة وعشيقها، بعد ان أقدما على قتل زوجها، ومارسا الجنس بجوار جثته ووقعت الجريمة في منطقة القيلوبية

وفي تفاصيل الواقعة، فان خلافات متكررة وقعت بين الزوج الخمسيني والذي يعمل نجارا وزوجته، حيث تغاضى عنها ، الا ان الاخيرة لم تحتملها فاستعانت بعشيقها، (28 عاما) الذي كمم فم الزوج (50 عاماً) حتى فارق الحياة. وعندما تيقن العشيقان من وفاة الزوج المغدور، مارسا الرذيلة بجوار جثته

كان الشاب يتردد كثيرا على الزوجة الخائنة واسمها اصيلة 40 عاما في غياب زوجها. على الرغم من ذلك إلا أن الزوج لم يشعر قط بخيانة زوجته.

وعندما وصلت مرحلة العلاقة الى طريق مفتوح قرر العشيقان الارتباط، الا ان وجود الزوج هو العائق

في يوم الواقعة، عاد الزوج من عمله منهكا وطلب كوبا من الشاي من زوجته، فوضعت الزوجة منوما في الكأس كانت قد حصلت عليه من عشيقها

بعد ان تيقنت الزوجة من نوم زوجها طلبت من عشيقها الحضور، فاقدم على خنق الزوج الى ان فارق الحياة

وبعد ان تأكد الإثنان من وفاة الزوج المغدور، مارسا الرذيلة بجوار جثته، وغطت الزوجة في نوم عميق وفي اليوم التالي استيقظت متصنعة المفاجئة من وفاة زوجها.

