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قتلى اطفال في غارة اميركية على كابول

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 09:09
هجوم مطار كابول والذي اودى بحياة 200 شخص تقريبا بينهم 13 جنديا اميركيا 
هجوم مطار كابول اودى بحياة 200 شخص تقريبا بينهم 13 جنديا اميركيا 

قتل 10 اشخاص بينهم عدد من الاطفال في في الغارة الجوية الأمريكية على كابول يوم الأحد والتي قال البنتاغون انها استهدفت سيارة لانتحاريين كانو بصدد تنفيذ هجوم 

قتلى اطفال في غارة اميركية 

ولم تحدد المصادر عدد الاطفال الضحايا ، وهي الغارة الثانية التي تشنها القوات الاميركية منذ التفجير الانتحاري المزدوج على مطار كابول والذي اودى بحياة 200 شخص تقريبا بينهم 13 جنديا اميركيا 

فيما أكد الجيش الأمريكي وحركة “طالبان”، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في المدينة اليوم الأحد. فيما اشارت الى احباط هجوم صاروخي على المطار مستهدفا القوات الاميركية التي تهم بالانسحاب نهائيا

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل بهدف “الدفاع عن النفس”، ما أدى إلى إزالة خطر وشيك على مطار حامد كرزاي الدولي من قبل جماعة “ولاية خراسان” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

 

 

 

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