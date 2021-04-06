قتلى باطلاق نار في ماريلاند الاميركية

اكدت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار.

وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر "تويتر" إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به"، كما طلب المكتب من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike

We will be addressing the media regarding the active shooter investigation at 10:30 am on Facebook Live. All media partners are invited to attend at the Royal Farms on Progress Drive in Frederick. — Frederick Police (@Fred_MD_Police) April 6, 2021

مقتل 3 أشخاص بتبادل إطلاق نار في أمريكا

حوادث متكررة

والخميس الماضي أعلنت الشرطة الأمريكية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم طفل، من جراء إطلاق نار في مقاطعة أورانج جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومنذ بداية عام 2021، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من جرائم إطلاق النار الجماعية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

وفي مارس الماضي، قتل رجل بالرصاص 6 نساء أصل آسيوي في ناد للتدليك في ولاية جورجيا الجنوبية.

وفي الشهر ذاته، قتل 10 أشخاص، بينهم شرطي في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وسط البلاد.

وعمليات إطلاق النار شائعة في الولايات المتحدة، وغالبا ما تحدث في مدارس أو في مراكز تسوق وحتى في أماكن عامة، حيث فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في وضع حد لعمليات القتل هذه.

ودعا الرئيس جو بايدن، قبل نحو شهرين، إلى تمرير قوانين تصلح تشريعات بيع الأسلحة النارية المباحة في البلاد.