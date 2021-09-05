قتلى بانفجار سيارة في عفرين وقصف على درعا رغم اتفاق وقف النار

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا الاحد، ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص، فيما قتل ثلاثة اشخاص في قصف للقوات الحكومية على درعا البلد (جنوب) في الساعات الاولى لسريان اتفاق وقف اطلاق النار.

وذكرت ولاية هطاي التركية في بيان أن سيارة مركونة بحي الأشرفية وسط عفرين انفجرت بعد ظهر الاحد، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال.

وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مع إطلاق قوات الأمن المحلية تحقيقا بالتفجير بالتنسيق مع ولاية هطاي.

وسيطرت القوات التركية على مدينة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض عام 2018.

قصف على درعا

الى ذلك، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 3 أشخاص في درعا البلد جراء قصف بصواريخ شديدة الانفجار مصدره القوات الحكومية المتمركزة في محيط المنطقة.

واشار المرصد الى ان القصف جاء في الساعات الأولى من سريان وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه روسيا بين المقاتلين في المدينة والقوات الحكومية.

وقال المرصد ان هدوءا حذرا ساد على محاور درعا البلد والمخيم وطريق السد في محافظة درعا، مساء الاحد، تخلله إطلاق نار وقصف بقذائف الدبابات بشكل متقطع على عدة مواقع في المنطقة، تزامنًا مع سريان الهدنة المؤقتة في درعا.

ونقل عن مصادر قولها أن المهلة الجديدة للمقاتلين من اجل تسليم انفسهم او القبول بالابعاد عن المدينة تنتهي عند العاشرة من صباح الاثنين، بينما سيدعم الجانب الروسي العملية العسكرية التي تتوعد القوات الحكومية بشنها في حال عدم استجابة المقاتلين المحليين للاتفاق بجميع بنوده.

وفي سياق قريب، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عملية اغتيال طالت عنصرين من “المخابرات الجوية” في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، وعقب الحادثة، نفذت أجهزة الحكومة الأمنية حملة مداهمات في الحي الشمالي لمدينة داعل.

على صعي اخر، قال المرصد ان أخوين لقيا مصرعهما جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب على أطراف بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.