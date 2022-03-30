قتلى بانفجار غامض دمر مبنى بريف حلب الشمالي

قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان انفجارا لا تزال اسبابه مجهولة، دمر الاربعاء، مبنى تابعا لما يعرف بالادارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية بريف حلب الشمالي، وأسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأتان.

واوضح المرصد ان "ثلاثة مواطنين لقوا حتفهم بينهم أمرأتين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة بينهم 6 نساء، جراء انفجار مجهول ضرب مبنى كومين السابع التابعة للإدارة الذاتية في قرية الأحداث بريف حلب الشمالي".

ووصف المرصد الانفجار بانه كان ضخما، وتسبب بانهيار المبنى بشكل كامل" مشير الى انه يؤوي لاجئين من بلدة عفرين.

وقال ان قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية باشرت "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار سواء أكان إنفجار بفعل فاعل ام انفجار عرضي لاسطوانة غاز منزلي داخل الكومين".