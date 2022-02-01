قتلى بقصف جوي تركي طال مخيما للاجئين شمالي العراق

قالت وسائل اعلام ان قتلى وحرحى سقطوا خلال قصف جوي تركي استهدف مقار لحزب العمال الكردستاني في محافظة نينوى في اقليم كردستان شمالي العراق، وطال مخيم مخمور للاجئين جنوبي المحافظة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصادر قولها أن "ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا وجرحوا بالقصف التركي على المخيم الذي يقطنه لاجؤون من أكراد تركيا".

وأضافت: "هذه المعلومات أولية، وربما يكون عدد القتلى والجرحى أكبر".

ومن جانبها، نقلت شبكة رووداو الإعلامية عن قائممقام قضاء مخمور رزكار محمد، لشبكة تأكيده إن "مخيم مخمور للاّجئين ومحيطة تعرّض لقصف جوي مساء اليوم الثلاثاء"، مشيراً الى سقوط القنابل داخل المخيم وعلى الجبال المحيطة به.

واضاف رزكار محمد "يبدو ان القصف تم بالطائرات"، مؤكداً أن "حجم الأضرار لم يعرف حتى الآن".

ويقع مخيم مخمور جنوب مدينة أربيل، وهو يؤوي لاجئين من اكراد تركيا، وقد تعرض للقصف من قبل الجيش التركي سابقا بحجة ملاحقة مقاتلي حزل العمال الكوردستاني.

وقالت شبكة رووداو ان قصف الطائرات التركية طال بالتزامن منطقة جل ميران على جبل سنجار التابعة الى محافظة نينوى أيضاً.

وتشن طائرات الجيش التركي بين فترة وأخرى هجمات على مناطق مختلفة في إقليم كوردستان، بحجة مطاردة عناصر ومسلحي حزب العمال الكوردستاني الـ "بي كاك كا" والذي تصنفه تركيا "تنظيماً إرهابياً"، وخلفت عمليات القصف خسائر مادية كبيرة في ممتلكات السكان والأراضي الزراعية الواقعة في المناطق المستهدفة.