قتلى بينهم مسؤول في طالبان بانفجار هائل في مسجد غرب افغانستان

قتل نحو 33 شخصا بينهم مسؤول في حركة طالبان واصيب نحو 50 في تفجير هائل هز أحد أكبر المساجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان اليوم الجمعة

واعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر صفحته على موقع "تويتر"، إن الإمام المؤيد لطالبان مجيب الرحمن الأنصاري قتل "في هجوم وحشي الجمعة في هرات".

ويعد الانصاري احد المتشددين لمسيرة طالبان وكان قد هدد في خطبة صلاة الجمعة في وقت سابق "إن أي شخص يحاول الإطاحة بنظام طالبان يجب قطع رأسه".

ووقع الانفجار في مسجد غازارغاه، وهو أحد المساجد الرئيسية في هرات، ونقلت مصادر اعلامية افغانية صورا وفيديوهات تبدو فيها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.

وتعتبر داعش افغانستان من اشرس المعارضين لحكم طالبان وكانت قد نفذت عمليات انتحارية في المساجد الشيعية على وجه الخصوص اسفرت عن سقوط عشرات القتلى