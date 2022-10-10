قتلى في اضطرابات دامية داخل سجن شمالي إيران

اعلن مسؤول قضائي الاثنين، مقتل عدد من السجناء خلال اضطرابات اندلعت الأحد، داخل سجن بشمال إيران، وذلك في وقت تشهد الجمهورية الاسلامية احتجاجات متواصلة منذ اسابيع على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن المدعي العام في مدينة رشت بمحافظة كيلان قوله ان قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الاضطرابات في سجن لاكان بالمدينة، والتي تفجرت عقب شجار بين محكومين بالإعدام "بسبب خلافات شخصية".

وأضاف المدعي العام مهدي فلاح ميري أن التوتر تصاعد وامتد الشجار "إلى ردهة السجن وانضم سجناء آخرون إليه".

واشار إلى أن عناصر من قوات الأمن وصلوا إلى المكان واستخدموا الغاز المسيل للدموع لتهدئة السجناء وتفريقهم، بعدما قام عدد منهم بتدمير تجهيزات في الرواق وباحة السجن وأضرموا النيران".

وتابع فلاح ميري "نتيجة لهذا الشجار قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون"، مشيرا إلى أن عددهم بالتحديد لا يزال قيد التحقيق.

ولفت الى أن بعض السجناء "توفوا متأثرين بجروحهم" بعدما حال "مثيرو شغب" داخل السجن دون نقلهم، مؤكدا أن "الوضع هادئ الآن والنشاطات اليومية للسجناء تتواصل".

وتأتي بينما تشهد البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.