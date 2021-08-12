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قتلى في اطلاق نار غربي بريطانيا

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 10:22
لا علاقة للحادث بالارهاب
لا علاقة للحادث بالارهاب

اعلنت الشرطة البريطانية عن عملية إطلاق نار اسفرت عن سقوط "عدد من القتلى" في "حادث خطير بأسلحة نارية".

 

واشارت تقارير امنية الى سقوط عدد من القتلى في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا ، فيما يتلقى العديد من الضحايا الآخرين العلاج" واشارت الى احتواء الحادث

لا علاقة للحادث بالارهاب

ووصف جوني ميرسر، عضو البرلمان عن دائرة بليموث مور فيو، الحادث في تغريدة بأنه "لا علاقة له بالإرهاب"، قائلا إن المشتبه به ليس هاربا.
وحثت الشرطة المواطنين على عدم تبادل نشر صور لموقع الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر.

 

وقال شهود عيان انهم سمعو صراخا، أعقبه صوت طلقات نارية، ثلاث أو ربما أربع طلقات في البداية واوضحو : "كان هذا عندما ركل مطلق النار باب منزل وبدأ إطلاق النار العشوائي ... وفر من المنزل يطلق النار بينما كان يركض، وشرع في إطلاق النار على عدد قليل من الأشخاص في المتنزه بعيدا عن الطريق".

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