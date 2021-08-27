قتلى في انفجارات بمستودع للذخيرة في كازاخستان

أعلنت سلطات كازاخستان، الجمعة، أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة في كازاخستان.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في المنطقة إن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الانفجارات التي وقعت مساء الخميس في مستودع في جنوب هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال وزير الدفاع نورلان يرميكباييف في إفادة صحفية إنه لم يتضح سبب الحريق الذي شب أمس الخميس في القاعدة الواقعة بإقليم جامبيل حيث تم تخزين متفجرات.

وأضاف أن الجنود ورجال الإطفاء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي تسبب في سلسلة من عشرة انفجارات قائلا إن المتفجرات المخزنة جاءت من منشأة في بلدة أريس بعد حادث مماثل وقع عام 2019 أسفر عن مقتل أربعة.

وقال يرميكباييف إنه قدم استقالته بعد الحادث.

وأجلت السلطات مئات الأشخاص من المنطقة المجاورة وأغلقت الطريق الرئيسي الذي يربط الإقليم بألما اتا، أكبر مدن البلاد.