قتلى في تدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو

قالت وكالة الأنباء الرسمية في الكونغو الديمقراطية ان تسعة اشخاص لقوا حتفهم جراء تدافع وقع خلال حفل موسيقي حضره عشرات الالاف في العاصمة كينشاسا الاحد.

وبينما قالت وسائل اعلام ان 11 شخصا لقوا مصرعهم لندى حصول التدافع في حفل الموسيقي الكونغولي فالي إيبوبا الذي جرى تنظيمه مساء السبت، في أكبر ملعب في المدينة، لكن الشرطة تحدثت عن ثمانية قتلى فقط.

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According to a police source, a stampede occurred on Saturday during the concert of Congolese superstar Fally Ipupa in the largest stadium in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of the Congo, which was packed to the gills. #social pic.twitter.com/3OPEUZPRXC — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 30, 2022

ويتسع الملعب الى 80 شخص، وكان ممتلئا عن بكرته خلال الحفل الذي تاخر عنه إيبوبا عدة ساعات.