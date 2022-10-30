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قتلى في تدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:37
قتلى في تدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو

قالت وكالة الأنباء الرسمية في الكونغو الديمقراطية ان تسعة اشخاص لقوا حتفهم جراء تدافع وقع خلال حفل موسيقي حضره عشرات الالاف في العاصمة كينشاسا الاحد.

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وبينما قالت وسائل اعلام ان 11 شخصا لقوا مصرعهم لندى حصول التدافع في حفل الموسيقي الكونغولي فالي إيبوبا الذي جرى تنظيمه مساء السبت، في أكبر ملعب في المدينة، لكن الشرطة تحدثت عن ثمانية قتلى فقط.

ويتسع الملعب الى 80 شخص، وكان ممتلئا عن بكرته خلال الحفل الذي تاخر عنه إيبوبا عدة ساعات.

كلمات دالة:الكونغو الديمقراطيةتدافع

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