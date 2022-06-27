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10 قتلى و70 مصابا في تسرب غاز سام في العقبة الاردنية

منشور 27 حزيران / يونيو 2022 - 03:28
العقبة : تسريب غاز سام والاعلان عن ضحايا
العقبة : تسريب غاز سام والاعلان عن ضحايا

افادت مصادر اعلامية رسمية اردنية عن وفاة 10 اشخاص على الاقل واصابة نحو 250عندما انقلب صهريج يحمل غاز سام اسفر عن عملية تسرب سريعة وقالت مصادر في الميناء انه تم تمشيط المنطقة، وعزل مكان الحادث واخلاء الشاطئ الجنوبي.

توقعات بارتفاع اعداد الضحايا

وتحدثت تقارير ومصادر عن توقع ارتفاع اعداد الضحايا ودعا مدير الصحة في مدينة العقبة سكان المنطقة لإغلاق النوافذ والالتزام بمنازلهم

 

 

و قال مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات إنه جرى تشغيل المستشفى الميداني في العقبة والذي كان مخصصا لاستقبال حالات كورونا لاستيعاب أعداد الإصابات المسجلة إثر حالة تسرب الغاز في الميناء

 

 

وقال عبيدات في تصريح لموقع  هلا أخبار التابع للجيش الاردني ، مساء الإثنين، أن الوفيات والإصابات في ازدياد على مدار الساعة، ويتم استقبال الحالات في 4 مستشفيات عاملة في المحافظة من ضمنها المستشفى الميداني

وأكد عبيدات، لا يمكن إعطاء حصيلة نهائية حول أعداد الوفيات والإصابات، حيث إن الكوادر لا تزال تقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات

 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

 

صحة العقبة: الوضع سيء

وأشار عبيدات إلى أن الوضع سيء من حيث عدد المصابين، ويتم التعامل معهم من قبل الأجهزة والكوادر الصحية

وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي انها تتابع بعض الحالات لامكانية نقلهم جوا للعلاج في العاصمة عمان 

كما اكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وانه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

يؤكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام

ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً  لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

 

تصريح الناطق الرسمي باسم الامن 

ووفق تقارير اردنية فقد "تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة"، واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر الشرطاوي  أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وقال السرطاوي أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج". 

 

 

مشفى يطلق نداء استغاثة 

واطلق المشفى الاسلامي في ميناء العقبة نداء استغاثة للاطباء والعاملين في القطاع الصحي للتوجه اليه للمساعدة في علاج المختنقين، وقال عبر نداء على وسائل التواصل الاجتماعي ان لدينا حالات بحاجة الى علاج عاجل 

 

 

لجنة تحقيق

واعلنت الحكومة الاردنية عن تشكيل لجنة تحقيق في حادثة العقبة والتي اودت بحياة واصابت العشرات نتيجة تسرب الغاز الاصفر السام بعد سقوط صهريج 

وقالت مصادر ان اللجنة سيرأسها وزير الداخلية مازن الفراية 

 

 

 

بحسب مركز مكافحة الأمراض CDC فإن الغاز الاصفر:

 

  • غاز الكلور من أهم مكوناته كلوريد الصوديوم (الملح) المعروف منذ العصور القديمة، لكن الكلور كغاز لم يعرف إلا في القرن الـ17.
  • يمكن التعرف على غاز الكلور من خلال رائحته اللاذعة والمهيجة، والتي تشبه رائحة التنظيف "التبييض"
  • الكلور نفسه غير قابل للاشتعال، ولكنه يمكن أن يتفاعل بشكل متفجر أو يشكل مركبات متفجرة مع مواد كيميائية أخرى مثل التربنتين والأمونيا. 
  • ويتميز الكلور باللون الأصفر المخضر، ويعتبر أكثر كثافة من الهواء، وله رائحة نفاذة للغاية، ويتفاعل بسرعة مع العناصر الأخرى. 
  • يعتبر من أهم المكونات المستخدمة يوميا في منتجات قتل الجراثيم والبكتريا، وصناعة الصبغات، والمبيدات الحشرية، وتنقية الماء ويستخدم كمبيض للأقمشة.

 

  • ويمكن ضغطه ليتحول إلى الحالة السائلة ما يسمح بإمكانية تخزينه ونقله.
  • عندما يتم إطلاق الكلور في الحالة السائلة، يتحول إلى غاز يستقر بالقرب من الأرض وينتشر بسرعة.

 

 

  • إذا تم إطلاق سائل الكلور في الماء، فقد يتعرض الناس عن طريق لمس أو شرب مياه تحتوي على الكلور. 
  • إذا تلامس سائل الكلور مع الطعام، فقد يتعرض الناس عن طريق تناول الطعام الملوث.
  • غاز الكلور أثقل من الهواء، لذلك سيستقر في المناطق المنخفضة. 
  • يكون سلاحا مدمرا في حال استنشاق كميات كبيرة بتركيز 1000 جزء في المليون. 

 

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