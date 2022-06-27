10 قتلى و70 مصابا في تسرب غاز سام في العقبة الاردنية

افادت مصادر اعلامية رسمية اردنية عن وفاة 10 اشخاص على الاقل واصابة نحو 250عندما انقلب صهريج يحمل غاز سام اسفر عن عملية تسرب سريعة وقالت مصادر في الميناء انه تم تمشيط المنطقة، وعزل مكان الحادث واخلاء الشاطئ الجنوبي.

توقعات بارتفاع اعداد الضحايا

وتحدثت تقارير ومصادر عن توقع ارتفاع اعداد الضحايا ودعا مدير الصحة في مدينة العقبة سكان المنطقة لإغلاق النوافذ والالتزام بمنازلهم

نداءات عبر صافرات إنذار لتحذير أهالي #العقبة بالتزام منازلهم وإغلاق جميع النوافذ والأبواب بعد انفجار الغاز السام في الميناء#الأردن pic.twitter.com/fznfK28xVt — Hammam Al Shanti (@ansary109) June 27, 2022

و قال مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات إنه جرى تشغيل المستشفى الميداني في العقبة والذي كان مخصصا لاستقبال حالات كورونا لاستيعاب أعداد الإصابات المسجلة إثر حالة تسرب الغاز في الميناء

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتوجَّه إلى مدينة العقبة للوقوف على تداعيات حادث تسرُّب الغاز في ميناء العقبة. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) June 27, 2022

وقال عبيدات في تصريح لموقع هلا أخبار التابع للجيش الاردني ، مساء الإثنين، أن الوفيات والإصابات في ازدياد على مدار الساعة، ويتم استقبال الحالات في 4 مستشفيات عاملة في المحافظة من ضمنها المستشفى الميداني

وأكد عبيدات، لا يمكن إعطاء حصيلة نهائية حول أعداد الوفيات والإصابات، حيث إن الكوادر لا تزال تقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات

صحة العقبة: الوضع سيء

وأشار عبيدات إلى أن الوضع سيء من حيث عدد المصابين، ويتم التعامل معهم من قبل الأجهزة والكوادر الصحية

وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي انها تتابع بعض الحالات لامكانية نقلهم جوا للعلاج في العاصمة عمان

كما اكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وانه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

يؤكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام

ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

5 وفيات و250 إصابة بتسرب غاز سام من صهريج في ميناء #العقبة#الأردن pic.twitter.com/whEtFsbWFa — 𝕲𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖑 𝕴𝖓𝖘𝖕𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗 (@GeneralInspect2) June 27, 2022

تصريح الناطق الرسمي باسم الامن

ووفق تقارير اردنية فقد "تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة"، واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر الشرطاوي أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وقال السرطاوي أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

وفاة الشاب سفيان عوجان من جراء تسرب غاز الكلور في ميناء #العقبة!



رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون!#الأردن pic.twitter.com/fIBHDXOPJg — 𝕲𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖑 𝕴𝖓𝖘𝖕𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗 (@GeneralInspect2) June 27, 2022

مشفى يطلق نداء استغاثة

واطلق المشفى الاسلامي في ميناء العقبة نداء استغاثة للاطباء والعاملين في القطاع الصحي للتوجه اليه للمساعدة في علاج المختنقين، وقال عبر نداء على وسائل التواصل الاجتماعي ان لدينا حالات بحاجة الى علاج عاجل

المستشفى الإسلامي يطلق نداء استغاثة للمساعدة في عمليات الإنقاذ جراء تسرب غاز السام في #العقبة#الأردن pic.twitter.com/1kYkrEAIIA — 𝕲𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖑 𝕴𝖓𝖘𝖕𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗 (@GeneralInspect2) June 27, 2022

لجنة تحقيق

واعلنت الحكومة الاردنية عن تشكيل لجنة تحقيق في حادثة العقبة والتي اودت بحياة واصابت العشرات نتيجة تسرب الغاز الاصفر السام بعد سقوط صهريج

وقالت مصادر ان اللجنة سيرأسها وزير الداخلية مازن الفراية

#عاجل

فيديو لتسرب الغاز السام في ميناء العقبة بعد سقوط صهريج ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بالاختناق pic.twitter.com/i44irvlIik — اشقيت مغليك (@MyeArmPZgVxPtiU) June 27, 2022

بحسب مركز مكافحة الأمراض CDC فإن الغاز الاصفر:

غاز الكلور من أهم مكوناته كلوريد الصوديوم (الملح) المعروف منذ العصور القديمة، لكن الكلور كغاز لم يعرف إلا في القرن الـ17.

يمكن التعرف على غاز الكلور من خلال رائحته اللاذعة والمهيجة، والتي تشبه رائحة التنظيف "التبييض"

الكلور نفسه غير قابل للاشتعال، ولكنه يمكن أن يتفاعل بشكل متفجر أو يشكل مركبات متفجرة مع مواد كيميائية أخرى مثل التربنتين والأمونيا.

ويتميز الكلور باللون الأصفر المخضر، ويعتبر أكثر كثافة من الهواء، وله رائحة نفاذة للغاية، ويتفاعل بسرعة مع العناصر الأخرى.

يعتبر من أهم المكونات المستخدمة يوميا في منتجات قتل الجراثيم والبكتريا، وصناعة الصبغات، والمبيدات الحشرية، وتنقية الماء ويستخدم كمبيض للأقمشة.

مرض التصوير مش طبيعي وين عقلك يا اخوي ...



الله يشفيك ويعافيك ويهديك #العقبه pic.twitter.com/CFSOSOOEQF — خالد فسفوس (@khalid_fasfous) June 27, 2022

ويمكن ضغطه ليتحول إلى الحالة السائلة ما يسمح بإمكانية تخزينه ونقله.

عندما يتم إطلاق الكلور في الحالة السائلة، يتحول إلى غاز يستقر بالقرب من الأرض وينتشر بسرعة.

"غاز الكلورين السام يسبب أضرارا بالغة بالجهازين التنفسي والهضمي إضافة إلى الجلد"| اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، محمد حسن الطراونة#الأردن #العقبة #ميناء_العقبة #هنا_المملكة pic.twitter.com/TDCtnlZKX1 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 27, 2022