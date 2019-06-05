قتلى من الأمن المصري و "المسلحين" في عدة هجمات بسيناء

قالت وسائل إعلام مصرية الأربعاء إن من وصفتها بـ"المجموعات الإرهابية" شنت عدة هجمات على مواقع ونقاط أمنية في محافظة شمال سيناء.

وذكر التلفزيون المصري أن "عناصر إرهابية هاجمت نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء وكان هناك تبادلا لإطلاق النار"، قبل أن يقول في وقت لاحق إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من قوات الأمن.

في وقت لاحق أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من قوات الأمن بينهم ضابط وأمين شرطة.

وأوضحت: "استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم لكمين امني غرب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (6) مجند، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة"، وفق تعبيرها.

وتشهد محافظة شمال سيناء هجمات منذ سنوات ضد قوات الجيش والأمن المصري في ظل عملية عسكرية متواصلة أعلنها نظام الإنقلاب العسكري، وغالبا ما يبتنى ما يعرف بتنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة هذه الهجمات.