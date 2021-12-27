قتلى وجرحى باطلاق نار في تكساس

قتل 3 اشخاص على الاقل واصيب اخرين اصابة بعضهم خطيره في عملية لاطلاق النار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس الاميركية

4 قتلى ومصابين

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع الى مستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.

رصد الهجوم

وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

وقالت إدارة شرطة غارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة ولم يتضح فيما اذا القي القبض على الفاعل او عرفت دوافعه

وقبل اسبوعين قتل شخص وأصيب آخرون، خلال إطلاق نار على وقفة احتجاجية في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة هاريس إد جونزاليس، إن مسلحا داخل سيارة أطلق النار على حشد تجمع في وقفة احتجاجية بمدينة بايتاون.