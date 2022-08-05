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قتلى وجرحى بانفجار استهدف حيا شيعيا في كابول

منشور 05 آب / أغسطس 2022 - 06:47
تبنى تنظيم داعش في السابق عددا من التفجيرات في أفغانستان
تبنى تنظيم داعش في السابق عددا من التفجيرات في أفغانستان

قتل 8 اشخاص على الاقل واصيب 20 اخرين بجروح في تفجير قنبلة في العاصمة الأفغانية كابل الجمعة وفق ما أعلن مسؤولون في حركة طالبان التي تحكم افغانستان 

واستهدف الهجوم حيا شيعيا في العاصمة كابل وقالت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين".

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة المدينة إن "الانفجار وقع في مكان مزدحم".
واعلن متحدّث باسم الشرطة أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" في شارع تجاري مزدحم في الحي الواقع في غرب كابل.

وتبنى تنظيم داعش في السابق عددا من التفجيرات في أفغانستان خاصة عندما استهدف مساجد مخصصة للشيعة في البلاد 


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