مشاهد دامية لانفجار السيدة زينب بدمشق

قالت مصادر رسمية سورية ان 6 قتلى على الاقل سقطو واصيب العشرات بانفجار عبوة ناسفة هز منطقة السيدة زينب التي يأمها الشيعة ، وهو الانفجار الثاني خلال ايام حيث اصيب شخصين بانفجار دراجة نارية قبل ايام قليلة

واعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “خمسة أشخاص فقدوا حياتهم وأُصيب حوالي واحد وعشرين آخرين حصيلة أولية جراء تفجير إرهابي في بلدة السيدة زينب بريف دمشق ( شارع كوع السودان )”.

واوضحت أن الانفجار جاء نتيجة انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تكسي عمومي نوع سابا.

وتحدثت مصادر عن انفجار مزدوج هز المنطقة، من جانبه تحدث موقع أثر برس أنّ الانفجار وقع جرّاء عملية قام بها انتحاري فجّر نفسه في سيارة كان يستقلها بجانب السائق، نافياً ما أشيع من معلومات عن وقع انفجار آخر.

مراسل تلفزيون وموقع أورينت نت في ريف دمشق، قال إن السيارة التي انفجرت كانت بجوار الحاجز الخاص بمقر "أبو عجيب" التابع للميليشيات الإيرانية مقابل فندق سيدة الشام وبالقرب من المركز الطبي.

وتقول الداخلية السورية ان قواتها الامنية وعناصر البحث الجنائي وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف حضرت الى ناحية السيدة زينب وتم نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مشافي دمشق وريفها وان التحقيقات بدات لكشف ملابسات العملية

وتعد منطقة السيدة زينب منطقة أمنية بامتياز، حيث تنتشر بمحيطها حواجز لقوات الامن والجيش التابعة للنظام السوري فضلاً عن حواجز أمنية لميليشيات عراقية وإيرانية داخلها.

فيديو من التفجير الذي وقع بمنطقة #السيدة_زينب في #دمشق قبل قليل . pic.twitter.com/36JcMXWSec — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) July 27, 2023