قتلى وجرحى بقصف وحريق نشب بمخيم للنازحين شرق اليمن

قتل طفلان يمنيان، وأصيب 9 آخرون، في قصف صاروخي وحريق نشب في أحد مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شمال شرق البلاد، .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن قصفا صاروخيا شنه الحوثيون، استهدف حي الروضة المكتظ بالسكان، شمال مدينة مأرب، عصر .

من جانبها، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الفرع المحلي في مدينة مأرب، مساء السبت، في بيان اطلعت "عربي21" على نسخة منه، أن طفلا توفي، وأصيب أربعة آخرون، بينهم ثلاث نساء؛ جراء نشوب حريق كبير في مخيم الجفينة للنازحين.