قتلى وجرحى بمشاجرة في سجن شمال العراق

نقل السجناء المصابين إلى مستشفى الطوارئ في دهوك

أفادت مصادر محلية عراقية، بأن سجناء قتلوا وأصيب آخرون اليوم السبت، في سجن إصلاحي في محافظة دهوك شمال البلاد، إثر مشاجرة عنيفة وقعت بين السجناء.

وذكرت المصادر، أن المشاجرة وقعت بسجن "زركا" في إقليم كردستان العراق، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 بجروح متفاوتة.

وأدى الشجار العنيف إلى إصابة مدير السجن بجروح، وصفت بالطفيفة.

وتم نقل السجناء المصابين إلى مستشفى الطوارئ في دهوك، فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث