قتلى وجرحى بهجوم لداعش على حاجز للامن المصري في سيناء

لقي عدد من أفراد الأمن المصري مصرعهم واصيب اخرون الجمعة، خلال هجوم لداعش في شمال سيناء، بحسب ما اوردته قناة "الحرة".

وقالت القناة ان تنظيم داعش تبنى الهجوم قائلا إنه اسفر عن مقتل 15 من عناصر الجيش المصري.

وتشن السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومن ذلك الحين، قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات تنسب إلى متطرفين.

لكن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى أكثر من 650.

وفي المقابل قُتل نحو خمسين عسكرياً مصرياً منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

ويأتي الهجوم وسط دعوات تظاهر ضد الرئيس المصري يقول ناشطون إن بعضا منها خرج في بعض مناطق الصعيد بينما نظم مؤيدو السيسي تظاهرات مؤيدة له في القاهرة.

