قتلى وجرحى في عملية طعن بدار حضانة في الصين

اعلنت مصادر طبية صينية ووكالات انباء عن مقتل ثلاثة أشخاص وأصابة ستة آخرون بجروح فى حادث طعن استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين اليوم الأربعاء.

وهاجم المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما لا يزال طليقا، الدار مؤكدا أن "أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقبه"، وقالت الشرطة إن "مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا" اقتحم دار حضانة

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بكين ديلي" الحكومية شرطي وهو يحمل طفلا صغيرا لنقله إلى سيارة إسعاف.

وفي أبريل، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين، كما اصيب الشهر الماضي، أربعة أشخاص في حادث طعن بأحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم.