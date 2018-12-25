صور وفيديو: قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف مقر الخارجية الليبية

طل مبنى وزارة الخارجية على البحر، ويقع في المدخل الشرقي لمركز العاصمة

قالت مصادر اعلامية وسياسية ان هجوما انتحاريا استهدف مبنى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس خلف قتلى وجرحى.

وقالا التقارير أن انتحاريا واحدا على الاقل فجر نفسه داخل المبنى وتمركز مسلحون آخرون خارج المبنى وشوهدت جثث ومصابين في المحيط

من جهته نقل موقع "بوابة الوسط " عن مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، مقتل مدير الإدارة الإسلامية، إبراهيم الشائبي في الهجوم الذي استهدف مقر الوزارة اليوم الثلاثاء.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ، قال إن تفجيرا انتحاريا، وقع في الوزارة، مشيرا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل المبنى قبل حدوث التفجير.

وأكد المصدر، مقتل أحد الموظفين في الوزارة، جراء التفجير، إضافة إلى احتراق المبنى الرخامي، فيما تتواصل عملية إنقاذ العالقين.

ويطل مبنى وزارة الخارجية على البحر، ويقع في المدخل الشرقي لمركز العاصمة، ويتكون من جزئين، جزء يسمى بالمبنى الرخامي، ويوجد به مكتب الوزير، ومعاونيه.

وحسب موقع "218 نيوز"، فإن الانفجار نفذه انتحاري فجر نفسه داخل أحد المقرات تزامنا مع اشتباكات بين القوى الأمنية والمسلحين.