قتلى وجرحى من الجيش الليبي في هجوم للمعارضة التشادية

مقاتلون من المعارضة التشادية

نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر عسكري، أن 3 عسكريين تابعين للجيش الليبي قتلوا وأصيب 10 آخرون، إثر هجوم تعرض له معسكر اللواء العاشر مشاة في بلدة تراغن الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقال المصدر العسكري الذي لم يكشف عن هويته، إن قوات تابعة للمعارضة التشادية هاجمت فجر اليوم عسكر اللواء العاشر مشاة في بلدة تراغن، مشيرا إلى أن اشتباكات بين الطرفين دارت لعدة ساعات

وأكد المصدر العسكري سقوط قتلى في صفوف القوة المهاجمة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تسيطر على الوضع، وأن الهدوء يسود المنطقة بعد صد الهجوم، مشيرا أيضا إلى أن أهالي بلدة تراغن هبوا مع وحدات الجيش للدفاع عن المنطقة