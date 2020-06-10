قتلى ومفقودون بانفجار بمنجم بشمال أفغانستان

تضاربت الأنباء بشأن عدد قتلى ومفقودين إثر انفجار وقع، أمس الثلاثاء، في منجم بإقليم سمنغان شمالي أفغانستان. وأكدت الحكومة المحلية أن فرق الإسعاف والإغاثة وصلت إلى المنطقة، وهي تسعى إلى إخراج المحاصرين داخله، فيما تقول مصادر محلية إن سكان المنطقة يقومون بأعمال الإغاثة ووسائلهم هشّة.

وفيما أعلنت وزارة الطاقة والمعادن الأفغانية أنّ 16 شخصاً قُتلوا جراء انفجار وقع، أمس الثلاثاء، في منجم للفحم في مديرية دره صوف بإقليم سمنغان، قالت مصادر قبلية إن عدد القتلى وصل إلى 30، وإن هناك عدداً من المفقودين، حيث تعثرت عمليات الإغاثة بسبب الغاز الموجود داخل المنجم.

بدوره، أعلن نائب رئيس المجلس الإقليمي محمد هاشم سروري، في تصريح صحافي، أن "الحادث الأليم وقع، أمس الثلاثاء، وقد أدّى الانفجار إلى تدمير منجمين آخرين كانا بجوار المنجم الذي وقعت فيه الحادثة". وأَضاف أنه إثر الحادث، فُقد نحو 50 عاملاً لا يُعرف حتى الآن مصير معظمهم، في وقت قضى فيه عدد منهم.

ويتهم هاشم الحكومة بعدم التحرك حيال القضية، موضحاً أن سكان المنطقة أنفسهم يقومون بأعمال الإغاثة.

لكنّ مسؤول الحكومة المحلية في مديرية دره صوف سلطان سلطاني قال، في بيان، إن عدد المفقودين 20 فقط، وإن فرق الإغاثة التابعة للحكومة والخبراء قد وصلوا إلى موقع الحادث ويسعون إلى إخراج العمال.