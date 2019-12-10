قتل مليون سوري وشرد 7 ملايين... الاسد: لم اخطئ

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن قراراته الاستراتيجية بعد 9 سنوات من الحرب في سوريا، لم تكن خاطئة، أما في التكتيك، فيمكن الحديث عن عدد من الأخطاء.

وردا على سؤال، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، حول ما إذا كان هناك أي أخطاء بعد 9 سنوات من الحرب، أدعى الأسد التمسك بقراراته الاستراتيجية التي تمثلت في الوقوف في وجه الإرهاب، وإجراء المصالحات والوقوف ضد التدخل الخارجي في شؤوننا، وقال "لو كنا نعتقد أنها كانت خاطئة، لغيرناها".

ولفت الأسد إلى أن هناك عددا من الأخطاء في التكتيك أو التنفيذ، وقال: "أعتقد أنه إذا أردنا التحدث عن الأخطاء المتعلقة بهذه الحرب فلا ينبغي أن نتحدث عن القرارات المتخذة خلالها، لأن الحرب، في جزء منها، هي نتيجة لأمور حدثت قبلها".

ولفت الأسد إلى أن من الأخطاء التي تم ارتكابها، هي التساهل مع التطرف المرتبط بالأيديولوجية الوهابية، وعدم القبض على نحو 50 ألف خارج عن القانون قبل الحرب.

وقتل في الحرب التي شنها الاسد على الثورة الشعبية على حكمة اكثر من مليون سوري وشرد ازيد من 7 مليون اخرين الى الدول المجاورة واوربا حيث لقي الالاف مصرعهم غرقا في البحر بالاضافة الى تدمير البلاد عن بكرة ابيها باشتثناء المدن الموالية له بعد استقدام مليشيات ومرتزقة من افغانستان وباكستان والعراق وايران لتقاتل الى جانب مليشيات حزب الله اللبناني