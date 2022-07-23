قتيلان أمريكيين اثنين في دونباس.. سلطات خيرسون: الأمريكان يشرفون على قصفنا ب"هيمارس"

قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن المختصين الأمريكيين هم من يشرفون على قصف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا باستخدام منظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية .

وأضاف ستريموسوف أن "المتطرفين الأوكرانيين ليسوا وراء قصف جسر أنتونوفسكي. هذه أعمال محددة من جانب الأمريكيين. المتخصصون الأمريكيون الذين وصلوا إلى أوكرانيا هم من يطلقون النار على الجسر".

إلى ذلك نفذت القوات الأوكرانية عدة هجمات على سد محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا كاخوفكا وجسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر بالقرب من خيرسون.

وتعرض جزء من الجسر لأضرار بالغة، وتم حظر حركة الشاحنات عليه وتوجيهها إلى نوفايا كاخوفكا.

وليلة الخميس، حاولت كييف مرة أخرى مهاجمة جسر أنتونوفسكي، لكن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 صاروخا من منظومة هيمارس، وجهت لضرب الجسر.

في سياق متصل أفاد المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار بجمهورية لوغانسك باستهداف القوات الأوكرانية مدينة ستاخانوف بصواريخ هيمارس الأمريكية.

قتيلان أمريكيان في دونباس

من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنين أمريكيين، يعتقد أنهما قاتلا من أجل القوات الأوكرانية، قُتِلا في دونباس.

وقال المتحدث لإذاعة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "يمكننا تأكيد وفاة مواطنين أمريكيين مؤخرا في منطقة دونباس في أوكرانيا".

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية على اتصال بعائلات المواطنين المتوفين، فضلا عن تقديم جميع الخدمات القنصلية اللازمة. ولم يتم الكشف عن أسماء القتلى.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.