قتيلان بانفجار في مسجد بـ كابول

لقي شخصان حتفهما واصيب 20 على الاقل بانفجار هز مسجدا في العاصمة الأفغانية على مقربة من مجمع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور “المسجد يتردد عليه مصلون وموظفون في وزارة الداخلية في بعض الأحيان”.

ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة شديدة التحصين على مقربة من مطار كابول الدولي ويرتاد المسجد المستهدف مسؤولين كبار وموظفين من الوزارة ، ولم تعلن طالبان عن هوية القتلى

وخلال الاسابيع الماضية هزت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد ومعاهد ومدارس اودت بحياة المئات تبناها تنظيم داعش الذي يحارب الوجود الشيعي في البلاد كما انه يعارض حكم طالبان