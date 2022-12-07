قتيلان خلال تظاهرات في ذي قار جنوبي العراق

لقي متظاهران مصرعهما خلال مواجهات مع قوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بحسب ما افاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان مساء الأربعاء.

وقال المرصد في منشورات عبر حساباته في مواقع التواصل، ان متظاهرين اثنين توفيا في مستشفى الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، متأثرين بإصابتهما "على أيدي قوات الأمن"، مشيرا الى اصابة 15 متظاهرا آخر.

واشارت مصادر الى ان من بين الجرحى ثلاثة من عناصر الامن تعرضوا للرشق بالحجارة.

اضرام النار في رجل أمن أمام محافظة ذي قار

وتداولت مواقع تواصل فيديو يظهر ما قيل انه رجل امن جرى اضرام النار فيه من قبل متظاهرين امام مبنى محافظة ذي قار القديم.

وقالت وسائل اعلام محلية ان تظاهرات خرجت الاربعاء، للمطالبة بعزل محافظ ذي قار على خلفية عدم توزيع اراض سكنية على جرحى الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة على مدى العامين الماضيين.

حكومة السوداني تبدأ مسيرتها الدموية في ذي قار

والحصيلة شهيد واكثر من 15 جريح سوف تموتون واحد تلو الأخر ، وهذه ضريبة سكوتكم على مرور هذه الحكومة #الناصرية_عين_الثورة https://t.co/NppxwPBZqs — الشيخ الساعدي 🇮🇶 (@Raad101835282) December 7, 2022

وكذلك يطالب المحتجون بوقف الملاحقات القضائية لناشطين على خلفية تلك الاحتجاجات، وايضا توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.