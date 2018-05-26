قتيلان في اعصار مكونو العماني

الشرطة العمانية أعلنت مساء الجمعة أن الإعصار "مكونو" أدى لوفاة طفلة بعمر 12 عاما

أعلنت الشرطة في سلطنة عمان تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب الإعصار "مكونو"، حيث قتل شخص نتيجة انجراف مركبته في أحد الأودية بمنطقة عوقد العمانية.

ودعت السلطات العمانية السكان المحليين للبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، وعدم المجازفة بعبور الأودية والاستماع لتعليمات السلامة في الظروف الاستثنائية. وحذرت السلطات المواطنيين من وجود حفر عميقة جراء مشاريع يجري العمل عليها حاليا، امتلأت بالمياه جراء الإعصار.

وحول الحالة الجوية التي تمر بها البلاد، قالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية في حسابها على "تويتر" إن "آخر مؤشرات الرصد توضح تراجع الحالة المدارية من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز بين 35 إلى 50 عقدة". وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة بشكل متفاوت على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ36 ساعة القادمة، بالإضافة إلى أن البحر سيكون هائج الموج الذي سيزداد ارتفاعه من 5 إلى 8 أمتار.

وكانت الشرطة العمانية أعلنت مساء الجمعة أن الإعصار "مكونو" أدى لوفاة طفلة بعمر 12 عاما متأثرة بجروحها جراء ارتطامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.