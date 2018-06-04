قتيلان في منجم مهجور في المغرب

وكالة: مقتل اثنين في منجم مهجور في المغرب

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن اثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما في انهيار جزئي لنفق تحت الأرض في منجم مهجور للرصاص في منطقة شهدت احتجاجات بعد حادث مشابه لاثنين من عمال المناجم في ديسمبر كانون الأول.

وقالت الوكالة‭ ‬"أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين (حوالي 33 و42 سنة) لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجهما من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيهما".

وأضافت الوكالة أن أحدهما توفي في الموقع والآخر نقل إلى مستشفى في مدينة وجدة في شمال شرق البلاد حيث توفي متأثرا بجراحه.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أثار مقتل اثنين من عمال التعدين في منجم مهجور احتجاجات في بلدة جرادة الفقيرة للمطالبة بمساعدات وبزيادة فرص العمل.

وتعهدت الحكومة بتوفير وظائف بديلة في المنطقة وبإغلاق جميع المناجم المهجورة. ويقول سكان إن البلدة تعاني من الإهمال منذ إغلاق مناجم الفحم والرصاص بها منذ نحو 20 عاما.