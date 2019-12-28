قتيلان في هجوم لداعش في نينوى شمال العراق

أفاد مصدر أمني بمقتل مدنيين اثنين، السبت، في هجوم مسلح شنه “في الغالب” عناصر تنظيم “الدولة” الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال الملازم أول في شرطة نينوى فيصل الجبوري إن “مسلحين، يشتبه أنهم من تنظيم داعش، أطلقوا النار على مدنيين اثنين في قضاء الحضر، ما أدى لمقتلهما على الفور”.

وأضاف أن “قوات الأمن نقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي في مركز القضاء، بينما لاذ المهاجمون بالفرار”.

ويقع قضاء الحضر جنوب الموصل مركز محافظة نينوى، ويحاذيه الحدود السورية من جهة الشرق، حيث تعد المنطقة ممرا لتسلل عناصر “داعش” منذ سنوات.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق شمالي البلاد، وبشكل خاص في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

