قتيلان و 15 إصابة بإطلاق نار في ميتشغان

قتل شخصان وأصيب 15 آخرين، إثر تبادل لإطلاق النار وقع خلال حفل كان مقاما في أحد شوارع ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت شرطة ميتشغان مقتل الشخصين وأعداد الإصابات، وقالت في بيان صحفي: "وقت صدور هذا البيان الصحفي أصيب 15 شخصا بطلقات نارية أو أصيبوا دهسا بالسيارات، وتوفي ضحيتان".

وبينت الشرطة المحلية، أنه تم التعرف على القتلى وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.

وأشارت الشرطة إلى أن المحققين توصلوا أن رصاصات أطلقت من ما لا يقل عن خمسة أسلحة نارية من عيارات مختلفة في مكان تبادل إطلاق النار.

