قتيل اسرائيلي ثان متأثرا بإصابته في عملية القدس

اعلنت اسرائيل السبت، مقتل مستوطن متأثرا بإصابته في تفجير محطة الحافلات في مدينة القدس المحتلة الاربعاء الماضي، ليرتفع الى اثنين عدد قتلى العملية.

وقالت قناة “كان” الاسرائيلية الرسمية عبر حسابها في تويتر، أن احد المصابين في التفجير الذي نجم عن عبوة ناسفة قرب محطة للحافلات قريبة من بلدة جفعات شاؤول “توفي متأثرا بإصابته البالغة".

وكان مستوطن لقي مصرعه وأصيب 22 اخرون في انفجارين في القدس الاربعاء، قالت سلطات الاحتلال إنها "عمليات متزامنة"، و"لا مثيل لهما منذ سنوات عديدة”.

ولم تتبن أي جهة التفجيرين اللذين اعتبرت حركتا حماس والجهاد الاسلامي انهما جاءا ضمن “الرد المستمر والطبيعي على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والأرض”.

وفيما تواصل سلطات الاحتلال تحقيقاتها، فانه تشتبه بوقوف مجموعة فلسطينية من سكان شرقي القدس وراء التفجيرين.