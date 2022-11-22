قتيل بانفجار في مجمع امني في تايلاند

قتل شخص على الاقل واصيب 30 آخرين بانفجار سيارة مفخخة داخل مجمع للشرطة في جنوب تايلاند فيما هرع المحققون الى المكان لاستضاح امر التفجير الذي لم يعلن احد المسؤولية عنه

وقالت مصادر امنية في بانكوك ان سيارة مفخخة انفجرت داخل مجمع للشرطة اسفرت عن نصرع ضابط رفيع، فيما اصيب نحو 30 من العناصر الامنية والمدنيين

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي توقعت المصادر الامنية ان يرتفع عدد الاصابات نتيجة ضخامة الانفجار فيما تتعامل قوات الشرطة السرية معه لتحديد الجهة التي تقف وراءه