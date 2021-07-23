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قتيل في مظاهرات بالاحواز ووتش تتهم ايران باستخدام القوةالمفرطة

منشور 23 تمّوز / يوليو 2021 - 09:02
ووتش: الامن الايراني يستخدم العنف
ووتش: الامن الايراني يستخدم العنف

اعلن عن مقتل احد المحتجين برصاص قوات الامن الايرانية في خوزستان العربية المحتلة وقد اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الايرانية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في المحافظة والذين خرجو احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم

ووتش: الامن الايراني يستخدم العنف

وقالت المنظمة ان على طهران إجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ثلاث حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها بالاضافة الى معالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.

وتؤكد المنظمة ان السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق من الاستجابة بالرصاص للمحتجين المحبطين من الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة وتدهور الأحوال المعيشية وفق ما افادت الباحثة في المنظمة، تارا سبهريفر.

وأظهرت مقاطع فيديو استخدام الأمن للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين واكدت مصادر مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وضابط شرطة، في مدينة طالقاني.

 

حملة اعتقالات

وفي 20 يوليو، أكدت وكالة "نشطاء أخبار حقوق الإنسان" أنها تمكنت من التعرف على 18 ناشطا محليا على الأقل كانت السلطات قد اعتقلتهم.

قتيل ثالث 

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباً مرمياً على الأرض بعدما اجتاح الرصاص جسده، عقب مشاركته بتظاهرات العطش في إيران.

ووفق المعلومات، فإن الشاب أوميد أزرخوش، البالغ من العمر 20 عاماً، قتل في احتجاجات انطلقت في أليغودارز بإقليم لورستان مساء الخميس. وأكد شهود عيان أن أزرخوش قُتل بنيران مباشرة من قوات الأمن، فيما زعمت إذاعة وتلفزيون الدولة الإيرانية أنه قُتل في “إطلاق نار مشبوه من قبل مجهولين”، وفق تعبيرها.

 

مظاهرات مستمرة 

 

وتتواصل احتجاجات شح المياه وسوء الأوضاع المعيشية في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، لليلة الثامنة على التوالي على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف. كما أفادت مواقع إيرانية، مساء الخميس، بقيام القوات الخاصة بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

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