قتيل واختناق العشرات في حرائق بفرنسا

افادت مصادر طبية ومؤسسات الحماية المدنية الفرنسية بمقل شخص على الاقل واختناق العشرات في الحرائق التي اجتاحت غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية حيث قطع الرئيس ايمانويل ماكرون اجازته ليشكر فرق الاطفاء التي ما تزال تكافح الحرائق.

طقس قاس على فرنسا

ومنذ الاثنين يندلع حريق في غابات فرنسية بفعل موجات طقس قاسية طرات على أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية

وأفاد مسؤول محلي صباح الأربعاء أن فرق الإطفاء في فرنسا كافحت طوال الليلة الماضية لاحتواء حريق غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية في منطقة كوت دازور، مشيرا إلى أن النيران لا تزال مشتعلة.

ماكرون يشكر رجال الاطفاء

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منتجعه الصيفي القريب الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم. وهذا الحريق هو من بين الأكبر خلال الصيف الحالي في منطقة معرضة عادة لخطر الحرائق لكنها كانت بمنأى حتى الآن مقارنة بالحرائق التي ضربت دولًا عدة واقعة على البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة ولا سيما اليونان وإيطاليا والجزائر وإسبانيا والمغرب.

7 الاف رجل اطفاء لمكافحة حرائق فرنسا

وقد أمضى أكثر من 7000 شخص تم إجلائهم ليلتهم في 15 مراكز استقبال في البلديات المجاورة وتم إرسال الفرق المتخصصة لإعادة ترميم شبكات الهاتف والكهرباء المتضررة.