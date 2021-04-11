قتيل و 3 جرحى في إطلاق نار داخل متجر بولاية ميزوري الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، في إطلاق نار على متجر في جنوب ولاية ميسوري.

وقع إطلاق النار في متجر Snappy Mart الصغير في كوشكونونغ، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 200 شخص على حدود ميزوري وأركنساس.

وفي الحيثيات، دخل المشتبه به إلى المتجر وبدأ في إطلاق النار بمسدس.

وقال إريك كينغ، قائد شرطة مقاطعة أوريغون، إن العديد من الشهود داخل المتجر لم يصابوا بأذى.

وقال كينغ إن مشتبها يبلغ من العمر 28 عاما من ثاير بولاية ميسوري تم القبض عليه بعد حوالي أربع ساعات في مقاطعة هاول المجاورة. ولا تعتقد السلطات تورط أي مشتبه بهم آخرين. (القدس العربي)