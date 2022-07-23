قتيل و 5 إصابات بإطلاق نار في واشنطن

قتل شخص وأصيب 5 آخرون، جراء إطلاق نار وقع خارج حشد كبير في مدينة رينتون بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب قسم شرطة رينتون على "تويتر" اليوم السبت، أنه تم استدعاء رجال الشرطة في الواحدة صباحا، حيث عثروا على عدد من الضحايا، 5 منهم عولجوا من إصابات بأعيرة نارية.

وأكدت الشرطة مقتل شخص في إطلاق النار، مضيفة "هذه ليست ظروف إطلاق نار نشط".

وذكرت أن تحقيقا أوليا يشير إلى أن نزاعا وقع خارج حشد كبير أدى إلى إطلاق نار، ربما يكون من قبل أكثر من مشتبه به.

وأوضح قسم الشرطة أن العديد من الوكالات استدعيت للمساعدة بسبب الحشد الكبير، لافتا إلى أن التحقيقات متواصلة في الحادث.