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قتيل و 5 إصابات بهجوم في لاس فيغاس الأمريكية

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:16
قتيل و 5 إصابات بهجوم في لاس فيغاس الأمريكية

قتل شخص أصيب 5  آخرين على الأقل بهجوم بسلاح أبيض خارج كازينو في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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وقالت الشرطة "تم تحديد 6 ضحايا على الأقل. توفيت إحدى الضحايا"، مضيفة أنها "أوقفت" المشتبه به وفتحت تحقيقا.

وتابعت أن بقية ضحايا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون الى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".

وقع الهجوم أمام كازينو في جادة “ستريب” الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

أنشئت المدينة في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.

 

 

كلمات دالة:لاس فيغاسحفل لاس فيغاسالولايات المتحدة

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