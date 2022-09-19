قتيل و 69 جريحا في اليابان جراء الإعصار "نانمادول"

توفي شخص وأصيب 69 آخرين في إعصار "نانمادول" الذي ضرب جنوب غرب اليابان.

وعثرت الشرطة على جثة المتوفى في سيارة في حقل بمحافظة ميازاكي، إذ غمرت المياه السيارة بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي رافقت الإعصار.

وأصيب ما لا يقل عن 69 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. معظمهم في جزيرة كيوش، التي مر الإعصار فوق أراضيها حتى صباح اليوم الاثنين.

ويتحرك الإعصار حاليا، فوق محافظة ياماغوتشي على الطرف الجنوبي من جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية على الحدود مع كيوشو.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار إلى الشرق وبحلول صباح غد الثلاثاء سيمر من الغرب إلى الشرق فوق المناطق الشمالية من جزيرة هونشو.

وأدى الإعصار إلى إلغاء 801 رحلة طيران أقلعت وهبطت في محافظتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب اليابان.

كما أثر الإعصار على حركة السكك الحديدية، إذ تم إلغاء العديد من الرحلات.