قتيل و10 جرحى في تفجير بسوق شرقي العراق

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن شخصاً قتل وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة داخل سوق في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى (شرق).

وقال النقيب حبيب الشمري، في شرطة ديالى، إن، “عبوة ناسفة، زرعها في الغالب مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، انفجرت أمام متجر في سوق بعقوبة القديم وسط المدينة”.

وأضاف الشمري، أن “التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن طوقت مكان الحادث وبدأت حملة تفتيش بالمنطقة”.

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم “داعش”، على قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين، في الأسابيع القليلة الماضية، بمناطق شمال شرقي ديالى.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.