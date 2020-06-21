قتيل و11 جريحا جراء إطلاق نار في مينيابوليس

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها في "تويتر" أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة هينيبين، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها.

Minneapolis’te silahlı saldırı!

1 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de yaralandığı belirtliyor. pic.twitter.com/OABRS1qNVr — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) June 21, 2020

#Minnesota | One man is dead and 11 people suffered non-life-threatening wounds in a shooting in #Minneapolis. https://t.co/b28lhq4HJu pic.twitter.com/SrZocdVFUQ — Atlantide (@Atlantide4world) June 21, 2020

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الحادث، تظهر واجهة مسرح Landmark ومحل تجاري مجاور، وقد تعرضت لإطلاق الرصاص على ما يبدو.

وتظهر اللقطات عناصر للشرطة في موقع الحادث، ويحاول بعضهم مساعدة أحد المصابين.

ونشر نشطاء تسجيلا صوتيا يوثق اتصالات بين ضباط الشرطة، حيث أكدوا أن البحث جار عن مشتبه فيه وهو من ذوي البشرة السمراء ولديه أسنان ذهبية.

Minneapolis police scanner audio of 8 people shot (starts at 19 min mark) https://t.co/uJ0MXr0p1B — SacKat (@sachibub10) June 21, 2020

ولا يزال التوتر مستمرا في مينيابوليس منذ أواخر أبريل الماضي، عندما تحولت المدينة إلى معقل للاحتجاجات واسعة النطاق التي هزت مختلف أنحاء الولايات المتحدة على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه هناك