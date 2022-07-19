قديروف للناتو: ما هذا القرف؟ أعطونا جنودا عاديين لنقاتلهم

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الثلاثاء، عن انه أصبح يشعر بالقرف من القتال في أوكرانيا، بسبب اضطراره لمقارعة قوات يقودها شاذون ومتحولون جنسيا.

ونشر قديروف على قناته في تيليغرام صورا لمتحولين جنسيا بين قيادات الحلف الذي يدعم الجيش الاوكراني في القتال ضد الجيش الروسي، وكتب معلقا : "ها هم جنود الناتو! نشعر بالقرف من قتالهم".

وأضاف "اعطونا عدوا عاديا، يكون شجاعا، حتى نتمكن من إخبار أحفادنا كم كان مروعا وخطيرا. ما هذا؟ من هذا؟ كيف نخبر أحفادنا عنهم؟ ...".

واعتبر قديروف أن "هذه هي القيم التي يحاول الغرب نشرها، وأن هذا لن يحدث أبدا في روسيا".

وشدد على أن المنشورات الرسمية لنظام كييف في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "مشبعة بهذه الفكرة الدنيئة" وأن فرض مثل هذه السياسة بالقوة "قد أتى بثماره" في الغرب.

كما أشار قديروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه يحافظون على سياسة خارجية وداخلية صارمة لمنع تدهور المجتمع وحماية "القيم الإنسانية الطبيعية والصحية والواضحة" التي ينبغي أن نكون ممتنين لها.

وتابع: "نريد أن يكون للأطفال أب وأم، حتى لا تتأثر نفسية الأطفال بصدمات نفسية منذ الطفولة، بل ليكونوا أصحاء وأقوياء ومتوازنين. وسيكون الأمر كذلك".

واكد قديروف أن روسيا "عبرت نقطة اللاعودة وستقاوم الشر والشيطانية حتى النصر".