قديروف: "إيلونا اللطيفة" ليست ندا لمنازلة بوتين

سخر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف من تحدي الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منازلته "رجلا لرجل"، قائلا ان "إيلونا اللطيفة" ليست مؤهلة لخوض مثل هذه المنازلة.

وقال قديروف عبر "تيليغرام": "إيلون ماسك، لا أنصحك بمنافسة بوتين، ففئات الوزن مختلفة جدا".

وأضاف مخاطبا ماسك: "الأمر لا يتعلق بفنون الدفاع عن النفس أو اتقان الجودو.. كيف تتخيل الأمر؟ أنت رجل أعمال ومدون على تويتر عند الزاوية الحمراء من الحلبة، وعند الزاوية الزرقاء بوتين، رجل سياسي عالمي استراتيجي وعاصفة رعدية بالنسبة للغرب والولايات المتحدة".

واعتبر قديروف ان "الرئيس بوتين سيبدو غير رياضي عندما يتغلب على خصم ضعيف".

واقترح على ماسك أن يتم تدريبه في مراكز في الشيشان "حتي يتحول من إيلونا اللطيفة إلى إيلون اشتد عوده".

وقال: “يمكنك التدرب في الجامعة الروسية للقوات الخاصة هنا سوف تخضع للتدريب على مكافحة الحرائق، وسيتم تعليمك من قبل أبطال العالم بين فرق القوات الخاصة ، التي هزمت القوات الأمريكية الخاصة في عام 2015 مرة واحدة”.

واضاف: “لدينا أيضاً نادي القتال أخمات هنا سوف يتم تعليمك كيفية القيام بالضربة، لأن هذه الجودة ستكون مطلوبة في أي قتال، وبتوجيه من أبوزيد فيسمرادوف، سوف تشد نفسك بسرعة ليس فقط جسديًا، ولكن أيضًا معنويًا، ستكسب أعصاب فولاذية”.

وكان ماسك الذي يعد أغنى رجل في العالم، تحدى بوتين في وقت سابق الاثنين، منازلته في قتال "رجلا لرجل" على ان يكون "الرهان على أوكرانيا".

من #أوكرانيا.. زعيم الشيشان #رمضان_قديروف: قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها #النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب

• أدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام وإلا فسينتهي أمرها

• سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية pic.twitter.com/1OkPX5AZ17 — جهينة نيوز (@jouhinanewssy) March 14, 2022

وكتب ماسك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر "أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل".

وكتب مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك معظم أسهمها، اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما بقية التغريدة بالإنكليزية.

واضاف ان "الرهان على أوكرانيا"، التي كتبها باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى أن فوزه يعني انسحاب الجيش الروسي من الجمهورية السوفييتية السابقة التي اجتاحها قبل نحو عشرين يوما.

وكان ماسك استجاب لدعوة أوكرانيا، ووفر للبلاد خدمة الإنترنت فائق السرعة "ستارلينك" مجانا، مساهمة منه في تسهيل التواصل حال انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء.

والاثنين وثق من قديروف عبر مقطع مصور وجوده في أوكرانيا، وأكد أن الفيديو التقط في مطار هوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا.